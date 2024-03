Castel Volturno | Pineta Grande Hospital “Ospedale d’eccellenza 2024”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 3 marzo 2024)è stato riconosciuto come “”. È stata pubblicata sui quotidiani La Repubblica, Il Secolo XIX e La Stampa ed è visibile sul sito salute.eu, “Ospedali di eccellenza”, una guida alle strutture di cura in Italia stilata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che vuol essere un aiuto nella ricerca della maggiore qualità delle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche e private in Italia. Lo studio ha esaminato circa 1400 ospedali tramite un’analisi dei dati primari raccolti mediante un questionario compilato dai reparti specialistici coinvolti e attraverso la rilevazione di dati pubblici presenti nel Programma Nazionale Esiti, tenendo conto delle ...