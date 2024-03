Casalino insultato dal ‘re delle bancarelle’ di Roma | “Miserabile gay” Gualtieri | “Inaccettabile”

Rocco Casalino, insulti omofobi dal re delle bancarelle: "Sei miserabile gay, per non dire fr...": Gualtieri: "Non possiamo tollerare episodi simili" “Ho chiamato Rocco Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell’amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ...adnkronos

Offese omofobe a Casalino, chi è Augusto Proietti: il ras degli ambulanti che girava a braccetto con il vigile sindacalista: Il tutto all’intero di un processo più ampio che andava avanti da anni. Rocco Casalino, gli insulti omofobi del ras degli ambulanti Augusto Proietti Talmente tanti che le accuse più importanti sono ...roma.repubblica

Diciassettenne accerchiato e rapinato in centro: arrestato il coetaneo che lo avrebbe colpito al volto: BOLOGNA Una rapina nel cuore della notte in centro a Bologna di un gruppo di ragazzi, tra cui almeno un minore, ai danni di un coetaneo, un diciassettenne. La vittima, a quanto ricostruito, sarebbe ...bologna.repubblica