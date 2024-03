Carpegna Prosciutto | vittoria contro Brescia | applausi per Foreman

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Pesaro 7 marzo 2024 - Un colpo di cannone, il nuovo play della. Entra in campo dopo 7 minuti di gioco e piazza subito tre bombe, quelle del primo strappo per la formazione di Sacchetti. Pubblico in piedi.. L’inizio della nuova era della formazione biancorossa che batte in casa la Germani, prima in classifica per 93 a 83.si presenta con questi numeri alla grande platea del PalaVitri: nei 25 minuti in cui è stato in campo ha messo a segno 25 punti con 3 su 4 nel tiro dalla distanza breve e 4 su 5 nelle bombe e con 7 su 7 nei tiri liberi. Una iniezione di fiducia anche per i compagni di squadra che nel gioco libero e veloce della formazione pesarese trovano più sicurezza. E rispunta dalle nebbie delle ultime settimane anche Matteo ...