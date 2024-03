Caro Briatore | è sbagliato fare polemica politica sulla pelle dei camerieri

(Di domenica 3 marzo 2024) Uno sgradevole – per quanto a suo modo divertente – dissing tra l’imprenditore Flavio(Billionaire) e l’onorevole Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha intrattenuto nelle scorse settimane migliaia di lettori assetati di polemiche da bancone e risse variamene assortite. Parole grosse Tra i due, riassumiamo, sono volate parole grosse. Ha attaccato Bonelli. Commentando il provvedimento con cui il Governo ha ridotto del 4,5 per cento il già esiguo canone annuo che gli stabilimenti balneari, tra cui il Twiga, devono versare allo Stato, il parlamentare ha accusato l’imprenditore di avere la residenza a Montecarlo e di pagare appena 20mila euro l’anno per la concessione del suddetto Twiga il cui valore è ben più alto. La risposta è stata violentissima: “Questo sta fuori di testa, gente così non bisogna votarla”.Fin qui, si potrebbe dire: affari loro, non ...

