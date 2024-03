Caos nel Cpr di Ponte Galeria | rogo per bomba carta | bruciati materassi

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) –nel centro di permanenza per i rimpatri dia Roma. Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all'esterno da alcuni attivisti di Huria (Human Rights Agenda) in solidarietà agli ospiti del Cpr, è stata lanciata unache ha provocato un incendio di sterpaglie nelle vie limitrofe. Nel contempo, gli ospiti del centro hanno dato fuoco ai. Sul posto i poliziotti e i vigili del fuoco che hanno riportato alla normalità la situazione. Non risultano feriti. — [email protected] (Web Info)

