Cantieri stadio | svolta sui tempi Ok del governo alla proroga | “Fiorentina al Franchi fino al 2028”

(Di domenica 3 marzo 2024) Firenze, 3 marzo 2024 –sullo, ie le risorse finanziarie spalmate su ulteriori due anni rispetto ai paletti del 2026 dalMeloni danno la possibilitàdi non dover lasciare più il Campo di Marte durante i lavori di restyling dell’impianto di Nervi. Ad annunciarlo è il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi: «Lapotrà giocare, se vorrà, alal. – le sue parole – Grazie al, e al lavoro del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, è stata prevista una nuova programmazione finanziaria del Piano nazionale complementare, nell’ambito del decreto legge Pnrr, che viene estesa al ...

