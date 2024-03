Canada | niente gala per Meloni e Trudeau

(Di domenica 3 marzo 2024) 1.58 Per una protesta pro-Palestina davanti al museo,il premiere l'omologo canadesefinora non hanno potuto raggiungere la Art Gallery of Ontario, sede del ricevimento organizzato dal governo delper la visita del premier italiano a Toronto. I manifestanti si sono radunati con cartelli e striscioni hanno bloccato l'ingresso. Al terzo piano del museo il ricevimento è iniziato con i rappresentanti della comunità italocanadese, ma senza i capi dei riepttivi governi.

Italia-Canada , match valido per la finale per il 7° posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile , si giocherà oggi , venerdì 16 febbraio, alle ore 08.00 ... (oasport)

Meloni a Toronto, incontro con Trudeau e serata all'Art Gallery: Atterrata ieri a Toronto dopo la visita a Washington e il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la premier Giorgia Meloni prosegue oggi la missione oltreoceano incontrando il primo ...ansa

Ernesto Assante, i Velvet Underground e la pasta che visse due volte: Dell’ultimo pomeriggio in cui Ernesto è passato in redazione, poco prima di Sanremo, ricordo con precisione alcune cose: che non indossava le Converse; che come suo solito aveva il sorriso di chi è se ...repubblica

Apple Sports è la nuova app per i tifosi. niente Italia per ora, ma c'è la Serie A: Apple Sports è la nuova app dedicata agli appassionati sportivi, è disponibile al download gratuito per il momento solo negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito in lingua inglese, francese e spagnola, ...hdblog