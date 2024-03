Can Yaman | vacanze in famiglia a Istanbul e quello sfogo contro i Paparazzi

Can Yaman pubblica un contenuto inaspettato su Instagram. Il divo turco passeggia per Roma come un turista, poi dà qualche anticipazione su Sandokan. (comingsoon)

Can Yaman si sta preparando, mente e corpo, per diventare la perfetta Tigre della Malesia. Ma la scelta di impersonare Sandokan sarà quella giusta? (comingsoon)

Can Yaman non si ferma più. L’attore da quando ha ottenuto il successo in Italia, ma anche nel resto d’Europa è inarrestabile e si sta dedicando a tantissimi ... (velvetgossip)

Can Yaman svela in anteprima la data d’uscita di Viola come il mare 2!: Can Yaman è reduce da un viaggio in Turchia e nelle ultime ore ha rilasciato uno spoiler sulla data d'uscita di Viola come il mare 2.tvdaily

L'attore Can Yaman visita l'istituto Serafico di Assisi: Blitz di Can Yaman all'istituto Serafico di Assisi, centro di eccellenza umbro per la riabilitazione e la cura di bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima. L'attore li ha incontrati ...ansa

Assisi, l’attore Can Yaman porta un sorriso ai bimbi dell’Istituto Serafico: Domenica mattina l’attore Can Yaman ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Serafico, il Centro di eccellenza umbro per la riabilitazione e la cura di bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima ...umbria24