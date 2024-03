Campi Flegrei | scossa di terremoto di magnitudo 3 4 L’ultima di una serie iniziata sabato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Una fortediè stata registrata intorno alle 9 nell’area deied è stata avvertita anche in altre zone di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero. Secondo quanto riporta il sito dell’Osservatorio Vesuviano, è stata di3.4, a una profondità di 2.93 km. Èdi unadi scosse che si sono susseguite dalla serata di ieri. Una delle più intense è arrivata a 1,7 gradi della scala Richter. Nei giorni scorsi il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, aveva illustrato la seconda fase del Piano sul fenomeno bradisismo in Prefettura a Napoli: “Il piano per la vulnerabilità del costruito è “una ricognizione sostanzialmente speditiva, ma assolutamente affidabile” e riguarderà i Comuni di Bacoli, Pozzuoli, alcuni quartieri di ...