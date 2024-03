Campi Flegrei | la terra torna a tremare | scossa avvertita poco dopo le 10

Le Acli di Napoli per i senzatetto: Senza fissa dimora: Acli di Napoli, Brotherhorder Bikers e I santi on the street insieme per i più deboli e L'articolo Le...(Fonte: LoSpeakersCorner - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito w ...teleradio-news

Terremoto, la scossa di stamani è stata di 3.4. Sopralluogo al Maradona: Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, ha parlato dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata in mattinata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita anche in altre zone di Napoli, dal Vomero a ...areanapoli

Breaking News delle 17.00 | Gaza, nuovo appello del Papa: "Fermatevi!": Campi Flegrei, la terra torna a tremare, Dopo Canada e Usa Meloni rientra in Italia, Sardegna, centrodestra accorcia le distanze, Inchiesta Perugia, 800 gli accessi abusivi, Sci, Federica Brignone ...tgcom24.mediaset