Campi Flegrei | Caso M5S | “Accelerare con verifiche degli edifici”

(Di domenica 3 marzo 2024) “È da circa un mese che sollecito il Ministro Musumeci sul punto e finalmente lo scorso 26 febbraio, con circa due mesi di ritardo, è arrivato l’ok al piano straordinario di verifica“ “La scossa di stamattina di magnitudo 3.4 ha generato paura tra i cittadini che, nelle aree vicino all’epicentro al confine tra Pozzuoli e Napoli, sono scese in strada. Non bisogna più perdere tempo con l’attuazione delle misure previste dal Decreto “”. È da circa un mese che sollecito il Ministro Musumeci sul punto e finalmente lo scorso 26 febbraio, con circa due mesi di ritardo, è arrivato l’ok al piano straordinario di verifica della vulnerabilità sismicapubblici e privati. Sbloccati da Giorgetti i 6,5 milioni per leed i circa 37 milioni per i primi interventi sugli ...