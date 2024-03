Campi Flegrei | 5 scosse di terremoto in mattinata | attimi di paura a Napoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Nuovo sciame sismico neicon 5didi magnitudo 3.4 in: epicentro Bagnoli, nessun danno.– Nuova scossa diquesta mattina nei, area vulcanica ad alto rischio sismico alle porte di. Tra le 10 e le 10.08 si è verificato uno sciame sismico con 5di magnitudo 3.4, con epicentro localizzato nella zona di Bagnoli., nuovediLa prima scossa, avvertita distintamente in tutto l’hinterland napoletano, ha avuto ipocentro a oltre 2 km di profondità. Le successive, di analoga intensità, hanno invece registrato una profondità molto ...

«Non ci sono segnalazioni di danni. La protezione civile e la polizia municipale stanno effettuando tutte le verifiche ma non ci sono segnalazioni». Così il ... (ilmattino)

