Camilla si ferma | “È esausta per il carico di responsabilità e la sua salute preoccupa” Ecco che cosa succede ora

(Di domenica 3 marzo 2024) La reginasi prende una settimana di vacanza, perché “” per aver sostenuto da varie settimane tutti gli impegni reali da sola, sopperendo alla convalescenza del consorte, Re Carlo III, in cura per un tumore. Lo si apprende da fonti di palazzo, citate dal Daily Mail. La stampa britannica osserva, come riporta l’Ansa, che la regina consorte ha atteso da sola o in veste di capo della famiglia ben 13 appuntamenti ufficiali, guidando, fra l’altro, la Royal Family britannica al funerale di Re Costantino di Grecia, padrino di Carlo deceduto in gennaio, dal quale si è sfilato all’ultimo anche l’erede al trono William per motivi “personali” non precisati. Anche ladiè sembratare osservatori e media per la cadenza della sua agenda istituzionale, per il ...

