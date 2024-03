Camilla ha bisogno di una vacanza. La regina da mesi presenzia a tutti gli impegni ufficiali ed è “esausta”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 marzo 2024 -hadi riposo, lanelle ultime settimane si è sobbarcataglidel re da sola, mostrando ai sudditi di che pasta è fatta davanti alla convalescenza di re Carlo III, in cura per un tumore. Certo che nell'ultimo periodo i Windsor non hanno brillato in fortuna: dall'operazione alla prostata di Carlo, alla rilvelazione del cancro, dall'operazione chirurgica della nuora Kate al melanoma di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea e duchessa di York, fino a concludersi con il sospetto suicidio di Thomas Kingston, marito della cugina di Carlo III. Insomma se le fonti di Buckingham Palace la descrivono come "" i motivi sono sotto gli occhi di. E ora, a 76 anni, dopo aver ...