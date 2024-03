Camarda la firma sul contratto slitta | il Milan rischia? I dettagli

Francesco Camarda si ripete e non poteva non mettere la sua firma nel derby fra Milan e Inter: che gol contro i nerazzurri! (pianetamilan)

Camarda, pronto il contratto: ma il Borussia…: Camarda, tutto è pronto per la firma sul suo primo contratto ufficiale. Tuttavia non possiamo non registrare un altro club interessato.calciostyle

Milan spaventato da Camarda: l’agente mette in discussione il rinnovo del baby-talento: Tra pochi giorni il talento della Primavera Camarda compirà 16 anni e potrà firmare il primo contratto da professionista col Milan, ma l'agente Riso frena: “Soluzione da valutare” ...sport.virgilio

Ag. Camarda: 'Contratto Dovremo valutare la strada migliore per lui'. Il piano del Milan: IL PIANO DEL MILAN – Mancano circa 10 giorni (data 10 marzo) al momento in cui Camarda compirà 16 anni. Una data importante per il Milan, visto che è in programma la firma sul suo primo contratto da ...calciomercato