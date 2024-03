Calzona può restare al Napoli in un solo caso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 3 marzo 2024)ha ridato gioco al, ma il suo futuro dipende dai risultati: decisiva la qualificazione in Champions per la conferma. CALCIO– La vittoria col Sassuolo ha riacceso le speranze, ma il futuro disulla panchina delè ancora in bilico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha ridato gioco e movimenti codificati agli azzurri, ritrovando quello spirito di squadra smarrito. De Laurentiis voleva una scossa e il tecnico l’ha data. Ora la sfida alla Juve sarà un banco di prova importante. Dovesse centrare l’obiettivo Champions,potrebbe meritarsi la conferma per la prossima stagione. Ecco cosa scrive la rosea: “ha rimesso ilsulla strada maestra, ritrovando “una squadra”, riproponendo ai ...