Calvarese su Di Bello | «Il problema non è solo tecnico Siamo di fronte anche a battaglie politiche»

(Di domenica 3 marzo 2024) In SerieA in pieno week end di partite l’argomento to che tiene banco è quello arbitrale. Dopo il caos sollevato dalla direzione di gara di Diin. Lazio -Milan che gli è valso un mese di sospensione da l’arte dell’Aia, a Tutti Convocati su Radio 24 è intervenuto l’ex arbitro GianpaoloIlarbitri èuna questione politica La direzione di Diha penalizzato la Lazio e Lotito minaccia addirittura di rivolgersi a enti extra calcistici per proteggere il club dai torti subiti a suo dire «sotto alla sufficienza come valutazione complessiva arbitrale quest’anno, ma ilnon èdi...

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha analizzato gli episodi e la prova di Di Bello durante la sfida tra Lazio e Milan Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha ... (calcionews24)

Il Torino regge anche con un uomo in meno: 0-0 con la Fiorentina, gli highlights: Peggio di Di Bello Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ...tuttomercatoweb

Lazio Milan, Di Bello fermato dall’AIA! Ecco per quanto tempo non arbitrerà: la decisione di Rocchi: L’arbitro Marco Di Bello è finito nell’occhio del ciclone per la sua direzione di gara in Lazio Milan. Tante le lamentele dopo la sfida di ieri all’Olimpico, finita con la squadra di Maurizio Sarri in ...milannews24

Ravezzani assolve il Milan: «Decisioni di Di Bello I rossoneri non c’entrano nulla, vi spiego perchè»: Il Milan non ha colpe se Di Bello, che è uno degli arbitri meno interessanti della Serie A, con una carriera costella di prestazioni negative, ha sbagliato completamente l’interpretazione della ...lazionews24