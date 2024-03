Calendario sci di fondo oggi | sprint Lahti 2024 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 3 marzo 2024) Si chiude il fine settimana diper quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci di2023-in scena va laindividuale a tecnica libera, cioè quello che piace a Federico Pellegrino nel tentativo di impensierire Johannes Hoesflot Klaebo. C’è aria di caccia al tris di fine settimana per il fenomeno norvegese, e verosimilmente l’azzurro è tra i pochissimi a poter anche solo pensare di poterlo fermare. Sarà una lotta non solo contro di lui, ma anche contro l’intero clan norvegese più pezzi di Francia. Per quanto riguarda lafemminile, è naturalmente la Svezia quella da tener d’occhio sotto ogni punto di vista, da Linn Svahn in giù. Sci di: Klaebo conquista la 20 km disu Niskanen, Federico Pellegrino migliore degli ...

Importanti saranno le gare della Sciabola azzurra per la qualificazione olimpica. Si rinnovano allora le tappe della Coppa del Mondo . Lo faranno a Padova , per ... (ilfaroonline)

Dopo il prologo in formato di team sprint a tecnica classica, ancora in classico si continua in quel di Lahti . Va oggi in scena la 20 km con partenza a ... (oasport)

Calendario sci alpino oggi in tv: orari superG Kvitfjell e slalom Aspen, programma, pettorali, streaming: Si va a concludere il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Il comparto maschile sarà di scena ancora ad Aspen (Colorado, Stati Uniti), mentre quello femminile chiuderà la ...oasport

Diretta/ Gigante Aspen streaming video Rai: Odermatt colpisce ancora! (CdM sci, oggi 2 marzo 2024): Diretta gigante Aspen streaming video Rai, oggi sabato 2 marzo 2024: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile in Colorado.ilsussidiario

Calendario sci di fondo oggi, 20 km Lahti 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara: Dopo il prologo in formato di team sprint a tecnica classica, ancora in classico si continua in quel di Lahti. Va oggi in scena la 20 km con partenza a intervalli: prima le donne alle ore 9:00, poi ...oasport