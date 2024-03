(Di domenica 3 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre spiegato che ilnon. Ieri Schlein ha detto che si deve sostenere Kiev, oggi Conte dice no, quindi questo scempio dev’essere fermato. Tutto questo è pericoloso quindi l’unica bussola dev’essere sostenere chi è bravo. Le divisioni fra Pd e M5S sono totali, ilnone non lo dico, lo dicono Schlein e Conte”. Così il leader di Azione, Carlo, ospite a Sky Tg24. “Le manganellate sono un fallimento. Quello che è successo a Pisa è sbagliato. L’Italia ha avuto più di 10 anni di violenza politica di piazza e se noi andiamo a ributtare benzina sul fuoco pensando di far diventare i fatti di Pisa un altro elemento per estremizzare è grave. C’è il rischio che si torni a farsi male nelle piazze e di ...

Carlo Calenda nel campo largo con Elly Schlein e Giuseppe Conte dopo le Regionali in Sardegna e alla luce dell'alleanza, che include anche Matteo Renzi, in ... (affaritaliani)

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre spiegato che il campo largo non esiste. Ieri Schlein ha detto che si deve sostenere Kiev, oggi Conte dice no, quindi questo ... (iltempo)

Calenda “Il campo largo non esiste”: ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre spiegato che il campo largo non esiste. Ieri Schlein ha detto che si deve sostenere Kiev, oggi Conte dice no, quindi questo scempio dev’essere fermato. Tutto questo ...sardiniapost

Elezioni regionali in Abruzzo 2024, Calenda: “Il campo largo non esiste, è tutta finzione”: Una finzione, anzi “un rantolo della Seconda Repubblica che muore“. Il segretario di Azione Carlo Calenda parla in questi termini del campo largo in un’intervista a Sky TG24 e continua la sua ...tag24

Zedda: “Riconteggio in Sardegna Ribadirebbe la sconfitta della destra. Ci riprendiamo anche Cagliari: mi candido a sindaco”: È stato primo cittadino nel 2011 e nel 2016. La prima volta aveva 35 anni, ora ne ha 48, e si rimette in campo, dopo la sconfitta di cinque anni fa quando fu battuto da Christian Solinas alla Regione.repubblica