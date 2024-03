Calciomercato Milan | la firma di Francesco Camarda slitta ancora e occhio…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 3 marzo 2024), ladel talento classe 2008e occhio al possibile inserimento di club esteri… A Star Is Born. No non è il film hollywoodiano interpretato da Bradley Cooper e Lady Gaga, è ciò che è successo in casa. Sì, perché quest’anno è esploso il fenomeno. Goal da fuoriclasse, giocate eleganti ed esordio in Serie A. Età? 15 anni. Sì, avete capito bene. Il centravanti della primavera rossonera è, anche, diventato il più giovane calciatore della storia ad aver esordito in Serie A a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Tra poco, il 10 marzo,compirà 16 anni e potrà, quindi,re il suo primo contratto da ...