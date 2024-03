Calciomercato com – Milan | Adli è un titolare|Serie A

(Di domenica 3 marzo 2024) 2024-03-03 02:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:è un.com Ormai non ci sono più dubbi, Yacineè diventato un titolare nel. In questo momento l’ex Bordeaux dà più garanzie a Pioli nella fase difensiva. Paradossale da un lato, lodevole dall’altro. Perché nessuno dodici mesi fa credeva a uno sviluppo di questo tipo nell’avventura diin rossonero. Ma il duro lavoro e la perseveranza portano sempre a dei risultati significativi. Altre notizie Vai alla fonte di questo articolo L'articolo.com – ...

Una corsa importante per qualificarsi alla prossima Champions League per la Dea che quest’anno sta disputando, nuovamente, una stagione ad altissimi livelli. ... (metropolitanmagazine)

Milan, c’è una minaccia reale per Hernández: Theo Hernandez è sempre più decisivo per le sorti del Milan. Sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il legame tra le parti è forte e dovrà essere rinforzato.calciomercato

Juric contro un giornalista di Sky: 'Conosci poco il calcio': I minuti finali di Torino-Fiorentina hanno innervosito Ivan Juric: l'allenatore granata è stato espulso per doppia ammonizione, si è rivolto con un gesto minaccioso a Italiano (ammonito) e tutta la ...calciomercato

Juventus, Allegri criticato da Costacurta: 'Non guardo le sue partite perché non mi piace come gioca': Cresce il partito dei "No-Max". Alessandro 'Billy' Costacurta si aggiunge ai critici di Massimiliano Allegri. L'ex difensore del Milan e della Nazionale commenta in studio a Sky: "Io non guardo le ...calciomercato