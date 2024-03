Calcio Serie D Vigor Senigallia resiste a lungo in 10 | poi passa l’Atletico Ascoli 0-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Decide Olivieri al 74? dopo il rosso a Magi Galluzzi di un’ora prima, 3 Marzo 2024 – Seconda sconfitta interna consecutiva per lache viene battuta 0-1 dal, che vince con merito riprendendosi dalla beffa dell’andata quando Magi Galluzzi firmò il gol vittoria al 96?. Stavolta è proprio Magi Galluzzi la chiave del match nel senso che il rosso diretto al centrale senigalliese al 16? cambia il destino dell’incontro lasciando i locali in inferiorità per tutta la partita. Al 14? Minicucci aveva già sfiorato il bersaglio trovando pronto Roberto alla respinta. In superioritàovviamente prova a fare la partita ma lasi difende con ordine con un difensore puro in più (dentro Marini per Capezzani) e al 44? con una botta di Kerjota sfiora pure il ...