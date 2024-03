Calcio Serie C Ancona | nuovo crollo ad Arezzo | i toscani vincono 3-0

(Di domenica 3 marzo 2024) Pessimo sabato per le marchigiane, tutte sconfitte ad eccezione della Fermana, che subisce un pareggio-beffa. Per i dorici, grave crisi di gioco e risultati VALLESINA,3 marzo 2024 – L’era attesa oggi adper una prova di riscatto, dopo la brutta figura rimediata nell’ultimo turno al “Del Conero” con il Rimini. In una gara invece che ha visto in campo solo gli amaranto, i biancorossi sono usciti con un pesantissimo 3-0 che conferma la crisi di gioco, risultati e, soprattutto, di identità della formazione di Colavitto. Padroni di casa a segno con Gaddini al 27’, Guccione al 32’ e Sebastiani al 92’. Il tecnico dorico Gianluca Colavitto. La sua squadra è sempre più in crisi (foto profilo FB) Queste le parole del tecnico dorico, molto amareggiato, negli spogliatoi: «è un momento difficile. È ...

