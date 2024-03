Calcio Serie B | l’Ascoli non sfonda con la Reggiana Altra occasione persa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) I bianconeri gettano al vento l’ennesimaper accorciare in classifica. 2 soli punti nelle 2 sfide interne con Brescia e. La salvezza diretta è sempre lontana. Il Como dello jesino Ale Gabrielloni in piena zonaA 3 marzo 2024 –era atteso oggi al “Del Duca” per una nuova importantissima gara con la, per cercare di raggiungere 3 punti fondamentali per accorciare in classifica sulle formazioni momentaneamente già salve. In un match che invece non ha visto particolari sussulti,non è riuscito are concludendo la gara con uno 0-0 che accontenta solo gli ospiti che mantengono invece la distanza di sicurezza di 4 punti sulla zona Play-Out. La curva bianconera, autentico dodicesimo uomo in campo (foto profilo FB ...