Calcio | Serie A | Empoli-Cagliari 0-1 | decide Jankto

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 mar. (Adnkronos) - Importante vittoria esterna deldi Claudio Ranieri che si impone 1-0 sul campo dell'di Davide Nicola, alla prima sconfitta da quando è sulla panchina dei toscani, nello scontro salvezza valido per la 27esima giornata diA. Ai sardi, per arrivare la prima vittoria in trasferta, basta un gol dial 69' per salire a 23 punti e agganciare il Verona al terz'ultimo posto, con i toscani che restano fermi a 25 punti. Nel primo tempo dopo un buon inizio dell'che si rende pericoloso grazie a Cancellieri, e con il palo colpito al 17' con Cambiaghi che arriva in area e prova il tiro ad incrociare colpendo il legno, arriva l'occasione per ilcon il colpo di testa di Lapadula, e l'ottima risposta di ...