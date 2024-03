Calcio | Serie A | Atalanta-Bologna 1-2

(Di domenica 3 marzo 2024) 19.51 Ilnon si ferma e passa in casain rimonta 1-2:4° posto consolidato a 51 punti (7° risultato utile di fila). Orobici ancora ko dopo il recupero con l'Inter, sesti a quota 46. Primo tempo di marca nerazzurra. De Ketelaere spreca, Lookman no con tap-in dopo parata di Skorupski su Zappacosta (28').Nella ripresa si vede il. Carnesecchi salva su Calafiori. Koopmeiners stende Saelemaekers, Zirkzee dal dischetto segna il 10° gol (58'). Ferguson firma il sorpasso con un destro al volo. Inutile forcing orobico.

