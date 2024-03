Calcio Nel campionato di Promzoione San Marco motivata Caccia ai tre punti contro il Luco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo lo stop di mercoledì a Lamporecchio la SanAvenza cerca un pronto riscatto quest’oggiil. Battere la squadra senese nel match della Covetta permetterebbe alla compagine del tecnico David Alessi di agguantare i rivali in classifica e di compiere un altro sensibile passo avanti verso la conquista della salvezza diretta. Rispetto alla sfida infrasettimanaleil Casalguidi i rossoblù quest’oggi non avranno a disposizione l’albanese Lorenc Shqypi che è stato squalificato per un turno per raggiunto limite di cartellini gialli. Rimane ancora fuori anche il terzino Luca Franzoni che si spera di riavere in piena efficienza per la semifinale di Coppa di fine mese. E’ rientrato, infine, l’allarme per il portierino Gabriele Baldini (nella foto) che è dovuto uscire nell’ultimo match dopo uno ...