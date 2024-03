Calcio femminile | Coppa Italia 2024 | semifinali di andata a Roma e Fiorentina | ko Milan e Juventus

(Di domenica 3 marzo 2024) Sono andate in archivio ledidella. Labatte 2-0 ilin trasferta. La squadra di Spugna con i gol di Haavi e Pilgrim all’84’ e al 90?. Domenica 10 marzo il ritorno alle ore 15.00 in casa delle giallorosse per centrale la quarta finale nel torneo. Nella seconda semifinale, lapiega 1-0 laal Viola Park. Decisiva la rete di Catena al 65? al termine di un’azione insistita delle viola. Sabato 9 marzo il ritorno alle ore 15.00 alloStadium. SportFace.

