Calcio femminile C Jesina | ultimi minuti sempre fatali | 1-2 per il Venezia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) In vantaggio nella ripresa con Crocioni le leoncelle sono state raggiunte e superate neglicinquedi gara JESI, 3 marzo 2024 – Buonain partita contro una squadra costruita per stare nelle prime posizioni. Poi il finale, ennesimo, dove le avversarie riesconoa trovare la soluzione giusta per colpire. “Ennesima partita buttata negli– ci ha detto mister Casaccia – che ci darà spunto dove lavorare. Buona prestazione, siamo state in partita con una squadra costruita per altre ambizioni. Passiamo in vantaggio con Crocioni nel secondo tempo su una bella giocata di Zambonelli. Teniamo bene fino al 40? del secondo tempo dove in cinquesubiamo il pareggio e la sconfitta. Adesso anche se meritavamo ...