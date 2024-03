Calcio eccellenza | il programma Narnese e Castiglione non si fanno male | al Gubbiotti» è 1-1

(Di domenica 3 marzo 2024) La ventiquattresima giornata disi è aperta con l’1-1 tradel Lago. Ali padroni di casa vanno avanti con Colangelo al 9’. Pari dei lacustri a metà ripresa. Nel finale lachiede un penalty per un tocco di mano in area. Espulsi Balli e Onesti. Oggi le altre gare con inizio alle 14,30. Atletico Bmg-Terni Fc: con la testa, inevitabilmente, all’impegno di coppa di mercoledì, la Bmg ospita un Terni Fc che sogna di ridurre ancora di più il gap dalla capolista Acf Foligno ora avanti di un punto. Branca-Angelana: padroni di casa a caccia di punti salvezza, giallorossi alla ricerca di punti playoff. Per entrambe vietato sbagliare. Ellera-Lama: i padroni di casa vogliono riprendere la marcia dopo il ko di Terni ma il Lama vuole fare punti. Nestor-Acf ...

