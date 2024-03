Calcio eccellenza Gran derby tra Montespertoli e Fucecchio | ultima spiaggia per il Castelfiorentino

(Di domenica 3 marzo 2024) Il match clou dell’odierna giornata (fischio d’inizio alle 14.30) per le tre formazioni locali impegnate nel girone A diè sicuramente quello del Molino del Ponte di Baccaiano tra. I gialloverdi di mister Sarti sono forse la piùde sorpresa della stagione visto che, partiti con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, hanno sempre stazionato in zona play-off e con soli 4 ko sono insieme alla capolista Tuttocuoio la compagine che ha perso di meno. Capitan Maltomini e compagni detengono anche un altro primato, proprio insieme ale al Pontebuggianese, ossia quello del più alto numero di pareggi ottenuti finora, ben 10 su 23 partite. Ildei tanti giovani cresciuti in casa, si sta comunque togliendo a sua volta diverse soddisfazioni ...

Quindici minuti di apoteosi per il Muggiò, quindici minuti di sbandamento per la Leon e il derby brianzolo del girone B di Eccellenza assume contorni ... (sport.quotidiano)

Non solo Colligiana – Siena. Domenica infatti è previsto un altro derby tra senesi del girone B di Eccellenza Toscana. A sfidarsi sul sintetico di Uopini ... (sport.quotidiano)

Per vedere due vittorie di fila del Muggiò bisogna tornare a inizio stagione quando la squadra allora allenata da Francesco Natobuono fu protagonista di ... (sport.quotidiano)

Se questo è l’inizio ne vedremo delle belle! Corsa contro il tempo per trovare un campo idoneo per disputare Osimana – Montefano VALLESINA, 2 marzo 2024 – ... (vallesina.tv)

Calcio eccellenza: il programma. Narnese e Castiglione non si fanno male, al "Gubbiotti» è 1-1: La ventiquattresima giornata di eccellenza si è aperta con l’1-1 tra Narnese e Castiglione del Lago. Al Gubbiotti i padroni di casa vanno avanti con Colangelo al 9’. Pari dei lacustri a metà ripresa.msn

eccellenza, insidiosa trasferta a Polignano per la Molfetta Calcio: Obiettivo numero 1: proseguire la rincorsa al Bisceglie primo in classifica. Con questo intento scenderà in campo la Molfetta Calcio oggi sul campo del Polimnia, nella 22^ giornata di eccellenza pugli ...molfettaviva

eccellenza, in campo tutte le squadre: Dopo le gare di mercoledì scorso, l'eccellenza torna in campo domani alle 15 col calendario al completo. In programma la decina giornata di ritorno. La capolista Ilvamaddalena ospita il Carbonia ...unionesarda