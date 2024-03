Cade da un albero | 64enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso

(Di domenica 3 marzo 2024) Coreglia Antelminelli (Lucca), 3 marzo 2024 – Grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 3 marzo, a Coreglia Antelminelli (Lucca). Secondo le prime informazioni un uomo di 64 anni è caduto da unprocurandosi un politrauma. L’uomo è stato portato in codice rosso conPegaso all'di Cisanello (Pisa). Intervenuta anche ambulanza (India) della Misericordia del Barghigiano.

Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora una Tragedia sfiorata in città a causa di un albero che è caduto ...

