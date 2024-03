Bugo sul nuovo singolo | “Non voglio ripetermi | sarebbe la fine”

In una recente intervista, Morgan ha teso una mano Bugo : "E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste. Sarebbe bello ... (fanpage)

Sanremo , Mengoni cita la lite Morgan-Bugo sul palco. La replica dell’ex Bluvertigo : “Non guardo il Festival” “Non l’ho visto, non guardo Sanremo , non mi ... (tpi)

Marco Mengoni cita il caso Morgan- Bugo sul palco del Festival e Morgan come reagisce? Indifferenza astrale, potremmo dire. Ai microfoni di Adnkronos infatti ... (ilfattoquotidiano)

Leggi Anche Bugo contro Morgan: 'Non ti ho mai bullizzato, sei ridicolo, hai rotto...' Lo sfogo di Bugo su X 'Arriva l'ennesimo rapper di m...a che mi ci cita ... (tgcom24.mediaset)

Bugo - Lazza Su X (ex Twitter) si consuma lo Scontro che non t’aspetti: Bugo contro Lazza. I due cantanti se le suonano di santa ragione, non ... (davidemaggio)