Brit Awards | una serata da record | trionfano Dua Lipa e Raye

Trionfo per la giovane Raye , artista complessa e indipendente: ma non è l'unica donna premiata, in una sera ta tutta al femminile (come era già successo ai ... (vanityfair)

Brit Awards: Raye fa incetta di statuette, ecco tutti i vincitori: Raye è record all'edizione 2024 dei Brit Awards. La cantautrice Britannica ha guidato le nomination con un record di sette candidature e ha fatto la storia vincendo sei statuette, tra cui Artista dell ...it.euronews

Non solo Dua Lipa e Kylie Minogue: guarda le performance dei Brit Awards 2024: Tate McRae: la biografia, i successi, i segreti, gli album e tutte le ultime notizie su Tate McRae secondo Rolling Stone Italia ...rollingstone

