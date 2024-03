Brignone vince il supergigante di Kvitfjell

Leggi tutta la notizia su agi

Federica ha vinto il secondo di Coppa del mondo di in Norvegia. La gara è stata caratterizzata da tre lunghe pause causa la nebbia sulla pista 'Olympiabakken'. Il superG è stato dichiarato concluso ed ufficializzato con ancora sette atlete in casetta di partenza. Per si tratta del venticinquesimo successo in carriera, uno un più dell'infortunata Sofia Goggia., 33 anni, valdostana, si è imposta in 1'37"30 dopo una gara perfetta soprattutto nella seconda parte del tracciato norvegese. 'Fede', portacolori dei Carabinieri, ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami rifilandole ben 61 centesimi e la ceca Ester Ledecka di 79. Quarta la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie a 85, quinta l'americana Lauren Macuga a nove decimi. La discesa dell'azzurra è ...