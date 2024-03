(Di domenica 3 marzo 2024) In una gara contrassegnata da diverse interruzioni per la nebbia, la campionessa valdostana ha battuto Lara Gut-Behrami ed Ester Ledecka

Prestazione da urlo di Federica Brignone e Sofia Goggia nel superG di Coppa del Mondo in Val d'Isère. La Brignone ha infatti vinto la gara, portando a casa la ... (corrieredellosport)

Prestazione da urlo di Federica Brignone e Sofia Goggia nel superG di Coppa del Mondo in Val d'Isère. La Brignone ha infatti vinto la gara, portando a casa la ... (corrieredellosport)

SuperG di Kvitfjell, urlo Brignone. Trionfo numero 25 e sorpasso Shiffrin: Fede domina l'ultima gara della specialità prima delle finali e supera la statunitense al secondo posto della classifica generale ...gazzetta

Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell, è il 25° successo in carriera, superati Goggia e Thoeni: Un capolavoro in mezzo alla nebbia, una prova di forza e di coraggio. Federica Brignone vince il secondo superG di Kvitfjell, una maratona durata oltre due ore e mezza, colpa della nebbia che per ...informazione

Brignone da urlo nel SuperG di Kvitfjell. Successo numero 25 e sorpasso a Goggia: In una gara contrassegnata da diverse interruzioni per la nebbia, la campionessa valdostana ha battuto Lara Gut-Behrami ed Ester Ledecka ...ilgiornale