Brescia cala il poker Impresa delle Rondinelle Battono il Palermo 4-2 e si riprendono i playoff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024)Ildi Maran vola anche con le grandi. Lesuperano con un 4-2 ricco di emozioni il pur ambiziosoe irrompono di slancio in zona play off, mentre la crisi dei rosanero dell’ex Corini si fa sempre più delicata. È questo il sunto di un incontro che si apre letteralmente con i fuochi d’artificio. I biancazzurri passano in vantaggio al 1’ con un gran gol di tacco di Borrelli, ma gli ospiti, tra il 5’ ed il 13’, operano il sorpasso, prima con Brunori su rigore e poi con un tiro di Di Francesco deviato da Dickmann che sfrutta la sfortunata scivolata di Avella. I colpi di scena si susseguono e al 22’ Marconi rimedia il secondo giallo per un fallo su Bianchi, lasciando così ilin inferiorità numerica. Leapprofittano con lucidità della ...