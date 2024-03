Brambati | “Milan? Pioli non rimarrà Ma magari anche Furlani…”

Massimo Brambati , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Antonio conte al Milan (pianetamilan)

Massimo Brambati , ex calciatore, ha detto la sua su Milan e Juventus dopo le deludenti prestazioni delle squadre in campionato (pianetamilan)

Lazio-Milan 0-1, più polemiche che gol: Di Bello protagonista, decide Okafor. Gli highlights: Più polemiche che gol. Il Milan sbanca l'Olimpico battendo col risultato di 1-0 la Lazio. Decide, nel finale, la rete di Noah Okafor: è un successo prezioso per i rossoneri di Stefano Pioli, che in ...tuttomercatoweb

Brambati sicuro: "Napoli favorito sulla Juventus, per Allegri due assenze pesantissime": Massimo Brambati, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento dei partenopei e dei bianconeri. Massimo Brambati, ex calciatore, oggi procuratore, ha rilasciato ...areanapoli

Brambati commenta le dichiarazioni di Cardinale: «Addio Pioli Milan Parole inequivocabili»: L’ex calciatore e procuratore Brambati a TMW Radio, ha commentato così le parole di Cardinale come possibile indizio di un addio Pioli Milan Le dichiarazioni dell’ex calciatore e procuratore Brambati ...milannews24