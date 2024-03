Boxe | Preolimpico Busto Arsizio 2024 | Federico Serra sconfitto dal filippino Landon

(Di domenica 3 marzo 2024) Finisce male il primo match del pugilato azzurro al Torneo Mondiale di qualificazione olimpica di. Nella categoria 51kgè stato1-4 all’esordio dalRogen. “Sono un po’ stanco, c’è un sacco di lavoro duro dietro oltre alla fatica del peso – ha detto il pugile ai microfoni dei media FPI – Ma stavo bene, i sorteggi non mi hanno aiutato ma davanti mi sono trovato un avversario abbastanza bravo, non me lo aspettavo. Era molto esperto, tempista, un po’ come me. Mi ha preso il tempo alla prima ripresa, poi ho seguito i consigli all’angolo e ho capito come affrontarlo, però forse l’ho capito troppo tardi e ho regalato qualcosina alla sua esperienza. Sono molto deluso, ma ringrazio tutto il mio staff e faccio l’in bocca al ...

