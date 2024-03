Boxe | i tabelloni del preolimpico di Busto Arsizio | il cammino degli italiani | caccia ai pass per Parigi

(Di domenica 3 marzo 2024) La E-Work Arena di(in provincia di Varese) è pronta a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di2024 per quanto riguarda la. Si incomincerà domenica 3 marzo e si proseguirà fino a lunedì 11 marzo per assegnare i 49a cinque cerchi (21 tra le donne e 28 tra gli uomini), nelle tredici categorie di peso che saranno protagoniste ai Giochi. Nel dettaglio: tra gli uomini 4 tagliandi in palio tra 51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, +92 kg; tra le donne 4 biglietti per 50 kg, 54 kg, 66 kg, 75 kg, 3 per i 60 kg, 2 per i 57 kg. Federico Serra esordirà contro il filippino Rogen Ladon tra i 51 kg. L’azzurro dovrà meritarsi il sedicesimo contro il marocchino Said Mortaji, per poi mettere nel mirino un possibile ottavo di finale contro il britannico Kiaran ...

