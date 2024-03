Boxe | Federico Serra subito eliminato nel Preolimpico di Busto Arsizio

(Di domenica 3 marzo 2024) Finisceil2024 diper. Nei 48 kg, l’italiano è stato infatti sconfitto al primo turno dal filippino Rogen Ladon per verdetto non unanime dei giudici (1-4). Scende così a 8 il contingente tricolore che cerca di aggiungere posti ai 4 già conquistati per Parigi 2024. Il combattimento di, in particolare, si distingue per la certo importante carica agonistica dell’azzurro, che però paga dazio di fronte al trentenne pugile asiatico, già di grande esperienza. All’atto pratico, a un primo round meno d’impatto segue una sfida meglio posta nel secondo e terzo, ma senza possibilità di ribaltare la situazione., i tabelloni deldi...

