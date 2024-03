Bomba carta e materassi in fiamme | ennesima rivolta al Cpr di Roma

(Di domenica 3 marzo 2024) Ladall'esterno e ledall'interno:azione concentrica al Cpr di. Nessun ferito e situazione regolarizzata in pochi minuti

Scene di guerriglia e l’ennesima inquietante alleanza tra migranti e attivisti di estrema sinistra, nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria , ... (secoloditalia)

(Adnkronos) – caos nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma . Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all'esterno ... (periodicodaily)

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Caos nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma. Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un ... (dayitalianews)

Roma, caos nel Cpr di Ponte Galeria: Bomba carta e bruciati materassi: Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all'esterno da alcuni attivisti di Huria (Human Rights Agenda) in solidarietà agli ospiti del Cpr, è stata lanciata una Bomba carta che ...reggiotv

Incendio al Cpr di Ponte Galeria: bruciate sterpaglie e materassi: Contemporaneamente alcuni ospiti del Cpr hanno dato fuori a dei materassi. Bomba carta durante il presidio anarchico La tensione si è alzata durante il presidio del movimento anarchico Hurriya, ad un ...romatoday

Caos nel Cpr di Ponte Galeria, rogo per Bomba carta: bruciati materassi: (Adnkronos) - Caos nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma. Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all'esterno da alcuni attivisti di Huria (Human Right ...msn