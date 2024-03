Bologna Motta | «Champions? Non ci penso Ferguson da 10»

(Di domenica 3 marzo 2024) Le parole di Thiago, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in rimonta contro l’Atalanta Thiagoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. VITTORIA GRAZIE AI CAMBI – «Nonche sia merito solo dei cambi, era una partita molto complicata contro una squadra molto forte abituata a fare questo tipo di partite. Siamo stati sempre lì, sfruttando i nostri momenti per ottenere questa bella vittoria». SAELEMAEKERS – «Ha questa qualità quando entra con questo atteggiamento. Ndoye e altri possono giocare a sinistra, ma lui ha qualcosa di speciale. Col suo atteggiamento ha dato qualcosa in più, sono contento perché abbiamo fatto una ottima prestazione contro una grande squadra. Non mi piace a volte quando ...

