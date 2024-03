Bologna Ferguson | «Meglio nella ripresa | avanti così»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Le parole di Lewis, centrocampista del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in rimonta contro l’Atalanta Lewisha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. «Ho visto la palla e ho tirato bene, quando è arrivata ho pensato solo a quello. Dopo ci ho riprovato ma ero stanchissimo, non volevo correre e per questo ho tirato ancora. La partita era molto difficile, perché l’Atalanta ha tanti giocatori di qualità, ma abbiamo fatto molto bene. Primo tempo, secondo molto. Abbiamo fatto molto bene, dobbiamo continuare».