Boggi | coalizione ampia | La politica è di tutti Da consigliera ascolto chiunque mi chieda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) di Michele Bufalino SAN GIULIANO Il centro destra riparte da Asciano per la corsa a sindaco di San Giuliano Terme. E giugno sembra dietro l’angolo. Largo ai giovani, al vento del cambiamento. Quello di Ilaria, 29 anni, attualmente consigliere comunale di opposizione, che ha presentato ieri mattina la sua candidatura all’interno del locale The Butcher, in un luogo simbolo per: "Qui sono cresciuta e ho vissuto praticamente tutta la mia vita". Una sala gremita con le presenze di cittadini, rappresentanti delle associazioni del territorio, oltre agli esponenti dei partiti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale Italiano. Non sono mancate presenze d’eccezione, come Susanna Ceccardi, parlamentare europea del Carroccio, così come il senatore Manfredi Potenti, e i consiglieri regionali Elena Meini (Lega), ...