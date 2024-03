Bob a 4 | Mondiali Winterberg 2024 | Baumgartner settimo | trionfa Friedrich

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Francescoper la sesta volta in carriera aidi bob a 4. Il tedesco, nella sua, sbaraglia la concorrenza e guida un podio tutto tedesco, con 88 centesimi di vantaggio su Johannes Lochner e 1’21” su Adam Ammour. Bene il team italiano con Patrickinsieme a Eric Fantazzini, Roberto Mircea e Lorenzo Bilotti, che chiude alposto assoluto a 2’06”. Dopo la prima serie in sesta posizione, nella seconda run gli azzurri avevano perso una posizione e da lì in avanti le posizioni si erano cristallizzate. L’altra squadra presente per l’Italia, guidata da Mattia Variola, con Fabio Batti, Nicola Ceresatto e José Delmas Obou, si piazza al diciannovesimo posto. Dopo l’appuntamento iridato, riparte la Coppa del Mondo e lo farà nel prossimo weekend ...