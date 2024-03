Bob a 4 | Friedrich è ancora campione del mondo in un festival tedesco 7° Baumgartner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Francescoe esce dominatore dai Campionati del2024 di bob a 4. Sulla pista di Winterberg (Germania) il padrone di casa per eccellenza ha completato l’opera. Dopo aver chiuso al comando la prima metà di gara, oggi si è confermato centrando il suo 15° titolo iridato, assieme ai 4 olimpici. Francescoha chiuso con il tempo complessivo di 3.34.10 (53.12 nella prima manche, 54.06 nella seconda, 53.11 nella terza e 53.81 nella quarta) con un margine di ben 88 centesimi sul connazionale Johannes Lochner (53.29, 54.16, 53.47 e 54.06) che non ha mai avuto modo di attaccare la leadership del bavarese. Completa il podio, tutto in salsa teutonica, Adam Ammour (53.70, 54.23, 53.50 e 53.88) a 1.21. Quarta posizione a 1.36 per il lettone Emils Cipulis (53.58, 54.40, 53.49 e 53.99) quinta per l’austriaco Markus Treichl ...