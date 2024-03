Impresa del Cagliari, 1-0 in casa dell'Empoli: Impresa del Cagliari che vince 1-0 in casa dell'Empoli in una sfida salvezza determinate per la permanenza in Serie A per le due squadre. La squadra di Ranieri ha sofferto ma è passato grazie ad un ...ansa

Blitz salvezza del Cagliari, Empoli battuto in trasferta 1-0: AGI - Il Cagliari piazza un colpaccio salvezza battendo in trasferta l'Empoli nello scontro diretto delle zone di bassa classifica. Al Castellani i sardi s'impongono 1-0 grazie al lampo di Jankto, pro ...msn

HIGHLIGHTS | Bagarre salvezza: Blitz Cagliari a Empoli, pari tra Frosinone e Lecce: Pomeriggio intenso in Serie A nei vari scontri salvezza: tre punti pesantissimi per il Cagliari in Toscana, un punto a testa tra Frosinone e Lecce Situazione che si fa sempre più intricata in zona ...calciomercato