Blitz di Ultima Generazione agli Uffizi | volantini attaccati sul vetro della Primavera di Botticelli

(Di domenica 3 marzo 2024) Un nuovodi un gruppo di giovani attivisti diche in questo capitolo sono entrati in azione -ancora una volta- a Firenze, alla Galleria degli. Secondo alcune dichiarazioni i ragazzi avrebbero attaccato deisui veti protettivi di alcune opere, tra cui ladi. L’impresa è durata pochi minuti L'articolo proviene da Il Difforme.

Questa mattina, domenica 3 marzo 2024, è andata in scena a Firenze una manifestazione di un gruppo di giovani aderenti a Ultima generazione alla Galleria ... (firenzepost)

Gli attivisti di Ultima Generazione sono tornati ancora una volta agli Uffizi di Firenze per portare l'attenzione sul cambiamento climatico e chiedere il ... (ilgiornale)

Ultima generazione, Blitz agli Uffizi di Firenze: volantini sul vetro della "Primavera" di Botticelli: E punisce chi la chiede con una multa di 20.000 euro. Ultima Generazione chiede che lo Stato si prenda cura dei propri cittadini e cittadine con un Fondo Riparazione di 20 miliardi per tutte le ...tg.la7

Blitz di Ultima Generazione agli Uffizi: «Non possiamo far finta di niente davanti alle persone morte»: Le immagini della manifestazione di un gruppo di Ultima Generazione alla Galleria degli Uffizi a Firenze di fronte alla Primavera di Botticelli.leggo