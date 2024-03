Blitz di Ultima Generazione agli Uffizi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 3 marzo 2024) 16.28 Nuovodialla Galleria deglia Firenze di fronte alla Primavera di Botticelli. Cinque di loro hanno attaccato volantini sul vetro che protegge l'opera e sulle pareti della sala mentre un altro gruppetto, sempre composto da quattro o cinque persone, sarebbe stato fermato prima. Urlate dai manifestanti frasi in difesa di clima e ambiente anche con riferimento all'alluvione. "Attacca questa foto per chiedere un fondo riparazione per la Toscana", si legge sul manifesto.Intervenuti i carabinieri